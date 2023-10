En canvi, l'antic marit de Marina ha tingut cura dels cinc fills adoptats per la parella casada anteriorment. Instagram

Una dona russa, coneguda per la seva influència en temes de pèrdua de pes, Marina Balmasheva, de 37 anys, ha causat enrenou en casar-se amb el fill del seu exespòs. La història és una mica inusual, ja que primer va estar casada amb el pare del seu actual marit, Alexey Shavyrin. Ara, la Marina i el seu marit, Vladimir Shavyrin, de 23 anys, tenen dos fills junts.

Marina, que va assumir un paper de mare a la vida de Vladimir des que ell tenia set anys, comparteix detalls de la seva vida a les xarxes socials. El seu ex marit, Alexey, de 47 anys, ha revelat alguns aspectes de la seva relació en converses amb periodistes. Alexey va descriure com la seva exdona "va seduir el meu fill", que va tenir la seva primera relació sentimental amb ella.

La història pren un gir encara més sorprenent quan es revela que Marina i Vladimir suposadament tenien relacions sexuals mentre vivien sota el mateix sostre amb Alexey, tornant als seus rols familiars com si no hagués passat res.

La parella comparteix dos fills i la Marina, a través del seu compte d'Instagram, fa referència al seu marit com els "ulls blaus més encantadors del món". Tot i això, també juga un paper de mare, renyant Vladimir per coses com ser "torp" en empènyer el cotxet de la seva filla, o per no poder mantenir una feina ben remunerada.

Marina i Vladimir resideixen a Krasnodar, a prop d'Ucraïna. Marina és clara sobre que ella és qui sosté econòmicament la família a través dels seus ingressos a les xarxes socials, en lloc de permetre que el seu marit treballi en una oficina.

Aquesta història ha generat interès i controvèrsia a les xarxes socials, amb moltes persones comentant sobre la relació inusual. Marina ha destacat que el seu marit l'estima tal com és, amb totes les imperfeccions, i ha insistit en un acord prenupcial per protegir els seus actius en cas d'un divorci.