La tragèdia destaca la importància demmagatzemar adequadament les armes de foc, particularment en llars amb nens, i planteja preocupacions sobre la disponibilitat darmes en entorns familiars.

Un nen de 2 anys es va disparar accidentalment després de ser deixat sol en un automòbil amb una arma desatesa a Lansing, Michigan. La policia i els fiscals han confirmat que el nen ha mort.

Segons Jordan Gulkis, portaveu del Departament de Policia de Lansing, “El Departament de Policia de Lansing lamenta informar que el nen de 2 anys ha mort a causa de les seves ferides”. El fiscal del comtat d'Ingham, John J. Dewane, va declarar en un comunicat emès dijous a la nit que revisarà el cas "a la recerca de possibles càrrecs penals".

Dewane va subratllar la gravetat de l'incident: "Cap nen no hauria de tenir accés a una pistola, punt. No obstant, a causa de l'àmplia proliferació d'armes de foc, aquestes estan massa disponibles perquè els nens les trobin".

El tiroteig accidental va tenir lloc en una estació de servei Sunoco a Lansing, Michigan, just després de les 3 pm de dimarts, segons van informar les autoritats.

El suposat responsable, un home de 44 anys, va fugir de l'escena, però va ser arrestat posteriorment en relació amb el cas, com prèviament es va informar. El nom de l'home no es donarà a conèixer fins a la presentació davant del tribunal. Scott Hughes, portaveu de l'oficina del fiscal, va indicar que no es presentaran càrrecs almenys fins al cap de setmana.

Els bombers van actuar amb rapidesa i van portar el nen a l'hospital local per rebre tractament, però lamentablement va morir a causa de la ferida de bala dimecres a la nit. Segons una enquesta del 2018 realitzada per l'Escola de Salut Pública Bloomberg de la Universitat Johns Hopkins, més de la meitat dels propietaris d'armes de foc als Estats Units no emmagatzemen de manera segura les armes.

En virtut d'una propera llei de seguretat d'armes a Michigan, que va ser aprovada a principis d'aquest any, els propietaris d'armes han de mantenir les armes "descarregades i assegurades amb un dispositiu de seguretat o emmagatzemades en una caixa o recipient amb clau si es sap raonablement que hi ha un menor present o és probable que ho estigui a les instal·lacions". Si no compleixen aquesta regulació i un nen accedeix a l'arma i causa una mort, el propietari de l'arma s'enfronta a una pena de fins a 15 anys de presó i/o una multa de 10.000 dòlars.

Tot i això, el fiscal del comtat ha assenyalat que aquesta llei no entrarà en vigor fins al març del 2024, per la qual cosa no serà aplicable en aquest cas. En el futur, aquesta llei "marcarà la diferència", va destacar Dewane. "Els nostres pensaments i oracions estan amb la família i amics del nen en aquesta tragèdia, però, per descomptat, els pensaments i oracions no són suficients. Hem de prendre mesures per trobar alguna mesura de justícia i prevenir que actes similars afectin més nens de la nostra comunitat".

Aquest trist incident posa de manifest una vegada més la importància de la seguretat en lemmagatzematge darmes de foc, especialment en llars amb nens. La tragèdia es podria haver evitat si s'haguessin seguit les mesures de seguretat adequades.