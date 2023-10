El món de l'hoquei està de dol per la mort tràgica d'Adam Johnson, exjugador de la NHL i membre dels Nottingham Panthers. Getty

El món de l'hoquei sobre gel està de dol per la tràgica mort d'Adam Johnson, un exjugador de la NHL i membre dels Nottingham Panthers, que va morir en un inusual accident durant un partit de la Challenge Cup. Johnson, de 29 anys, va patir una ferida al coll causada per la fulla d'un patí durant un xoc al centre del gel contra els Sheffield Steelers.

El jugador va intentar tornar al banc dels Panthers, però va ser detingut per àrbitres i companys d?equip que van sol·licitar assistència mèdica. Els jugadors van formar un cercle al voltant de Johnson i es van col·locar pantalles per protegir-lo de la vista dels espectadors preocupats mentre era traslladat a un hospital local.

La notícia de la mort de Johnson va ser anunciada l'endemà pels Nottingham Panthers, els qui van expressar el seu profund pesar. Johnson, identificat com a "el nostre número 47", va ser descrit com un destacat jugador d'hoquei, un gran company d'equip i una persona excepcional amb un futur per davant.

El partit va ser detingut i els jugadors es van retirar als vestidors. Aproximadament 8,000 persones a la Utilita Arena Sheffield van ser evacuades a causa de l'emergència mèdica.

L'Elite Ice Hoquei League (EIHL) va posposar tots els partits programats per a diumenge en resposta a la tragèdia. Johnson, oriünd de Minnesota, havia jugat a la NHL amb els Pittsburgh Penguins durant dues temporades abans d'unir-se als Nottingham Panthers per a la seva primera temporada a Anglaterra. L'entrenador principal de l'equip, Jonathan Paredes, havia elogiat Johnson com un ajustament perfecte per al club abans de la seva arribada.

Aquesta pèrdua tràgica ha commogut la comunitat de l'hoquei i ha portat a una reflexió sobre la seguretat a l'esport. Els aficionats i les organitzacions d'hoquei al Regne Unit ia tot el món expressen el seu suport i condol a la família d'Adam Johnson en aquest moment de profunda tristesa.