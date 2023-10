El detingut enfronta greus acusacions relacionades amb aquest succés.

Després de gairebé un mes de recerca, la policia ha aconseguit arrestar un sospitós al pertorbador cas dels assassinats d'una dona, el seu gos i un amic a la ciutat de Nova York, segons informes de diversos mitjans de notícies.

Dijous, les autoritats van detenir Lenue Moore, de 31 anys, que enfronta acusacions relacionades amb l'assassinat de Jackie Billini, el seu gos pitbull Zeus i el seu amic Levaughn Harvin. Els tràgics fets van passar al carrer proper a la 165th Street a Washington Heights el 29 de setembre passat, segons WABC-TV.

Les acusacions que enfronta Moore inclouen càrrecs d?assassinat, possessió il·legal d?una arma, desacatament criminal agreujat i crueltat agreujada cap als animals. Fins ara, el Departament de Policia de Nova York (NYPD) no ha respost a la sol·licitud de comentaris de PEOPLE.

Segons fonts oficials, el motiu darrere d'aquest horrible succés sembla estar relacionat amb una disputa de llarga data entre Moore i Billini, els seus veïns. Pel que sembla, el conflicte es va originar per les queixes sobre el soroll provocat pel pitbull de Billini al seu apartament, segons informes de WABC-TV i el New York Post.

En una conferència de premsa, el cap de Detectius del NYPD, Joseph Kenny, va explicar: "Ella tenia problemes amb ell a causa de les queixes pel soroll del gos". A més, "ell va cometre un robatori al seu apartament on li va trencar el braç i va agredir una altra amiga".

En relació a un incident que va passar a l'abril, Moore va ser arrestat i va enfrontar càrrecs de robatori i agressió, i com a resultat, Billini va obtenir una ordre de protecció en contra, la qual li prohibia acostar-se o contactar a la víctima. Tot i això, després del seu arrest, Moore va ser alliberat sota fiança.

Segons les autoritats, a causa de l'alliberament de Moore, Billini es trobava preocupada per la seva seguretat, i sovint demanava al seu amic Harvin que l'acompanyés mentre passejava el gos pel carrer. En paraules de Kenny: "L'home, el Sr. Harvin, l'estava ajudant a passejar els gossos perquè ella temia per la seva vida a causa d'aquest individu". El tràgic incident va tenir lloc al voltant de les 6:30 pm la nit del tiroteig, quan Billini caminava amb Harvin i el seu gos. Segons un informe del NY Post, Moore s'hi va acostar per l'esquena, vestit de negre i amb una màscara, i va disparar almenys sis vegades.

La víctima, Jackie Billini, va ser descrita pel seu nebot Carlos com una persona generosa i afectuosa. Un GoFundMe va ser creat per recaptar fons per al seu funeral i va compartir els mateixos sentiments, destacant l'esperit vibrant, riure contagios i naturalesa compassiva de Billini. La pèrdua d'aquesta "dona bella" ha deixat un buit impossible d'omplir a la família i la comunitat, segons el missatge a la pàgina de recaptació de fons.