La mare de set fills també està acusada de causar lesions a un nen i d'abandonar el seu fill sense la intenció de tornar-hi.

Una mare de set fills, es troba en una situació legal crítica després que un gran jurat a Texas l'acusés d'assassinat capital, juntament amb tres càrrecs més relacionats. L?acusació es produeix aproximadament un any després que el seu fill de sis anys, Noel Rodriguez-Álvarez, desaparegués en circumstàncies misterioses, i fins ara no s?ha trobat rastre del seu parador.

La mare, que també enfronta dos càrrecs de causar lesions a un nen i un d'abandonament d'un nen sense intenció de tornar-hi, ha estat sota intensa vigilància policial i escrutini públic des que el seu fill va desaparèixer durant l'última setmana d'octubre del 2022 .

El cas s'ha caracteritzat per la seva complexitat, ja que Noel va desaparèixer durant un període en què la seva mare va donar a llum bessons. En aquell moment, el nen estava amb la resta de la família i estava en un estat preocupant, segons comunicats previs de les autoritats.

Tot i això, les preocupacions sobre la seguretat dels nens no es van presentar davant les autoritats fins a cinc mesos després, al març. En una visita posterior de les autoritats a la mare, aquesta va afirmar que Noel estava amb el seu pare a Mèxic, cosa que va resultar ser falsa.

A més, altres afirmacions de Rodriguez-Singh sobre el parador del nen van incloure declaracions sobre que havia estat venut a una dona a l'estacionament d'una botiga de queviures. Aquestes declaracions van augmentar les preocupacions sobre el benestar de Noel.

El nen, que tenia discapacitats mentals i de desenvolupament, va ser separat dels seus germans i col·locat en una llar d'acolliment més ben equipada per a les seves necessitats abans de desaparèixer. Més tard, però, els nens van ser tornats a la seva mare.

La situació va prendre un gir inquietant quan, després d?una visita de la policia, la mare, el seu marit Arshdeep Singh (que no és el pare de Noel) i els sis germans, que en aquell moment tenien edats compreses entre els 5 mesos i els 11 anys, van volar a l'Índia. Notablement, Noel no estava al vol.

Testimonis i familiars han al·legat que Rodriguez-Singh era abusiva i negligent amb Noel. S'ha afirmat que ella sovint li negava aliments i aigua, i en un incident, presumptament el va colpejar a la cara amb les claus per beure aigua.

A més, s'ha informat que Noel mai no va ser inscrit a l'escola, tot i haver estat avaluat i qualificat per ingressar d'hora al Districte Escolar Independent d'Everman a la seva ciutat natal.

Rodriguez-Singh, després de donar a llum els bessons, va descriure Noel com a "malèvol" i "posseït", al·legant que un "dimoni" estava dins d'ell i que podria fer mal als bessons. A més, va sol·licitar passaports per a tots els seus fills, excepte per a Noel, poc després del seu naixement.

Les investigacions posteriors de les autoritats van revelar que la família havia demolit un cobert a la seva propietat i construït un pati de concret al mateix lloc d'una manera que va ser qualificada com a "molt sospitosa".

Després que gossos ensinistrats indiquessin la presència de restes humanes en una catifa que havia estat al terra del cobert, les autoritats van obtenir una ordre per aixecar el pati de concret. Una nova sèrie de gossos de cerca va alertar que "en algun moment hi havia restes humanes dins del cobert".

Fins ara, el cos de Noel no ha estat trobat. Arran de la desaparició del nen, s'havien emès ordres d'arrest per a la mare i el padrastre per abandonar i posar en perill un nen. Tot i que només la mare ha estat acusada fins ara, la policia ha emès una ordre d'arrest per un càrrec greu contra Singh en relació amb el cas.

Singh enfronta càrrecs per robatori relacionats amb el cas, ja que se l'acusa de robar 10.000 dòlars en efectiu del negoci en què treballava. S'al·lega que Singh va dipositar $8,000 d'aquests diners al compte personal abans de la partida de la família a l'Índia.

Addicionalment, les autoritats no descarten presentar càrrecs addicionals contra Singh si sorgeixen més proves relacionades amb el cas.

Les dues ubicacions, tant la de Singh com la de Rodriguez-Singh, romanen desconegudes per a les autoritats. Es creu que la família és a l'Índia, on Singh té familiars, i se sospita que estan allotjats a prop o fins i tot amb aquests familiars.

El cap de policia, Craig Spencer, espera que les noves acusacions contra la mare accelerin el procés d'extradició i brindin respostes sobre el parador de Noel, cosa que ha estat una font constant de preocupació per a la comunitat local.