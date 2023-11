Descobriu els detalls impactants d'aquests esdeveniments i les seves implicacions.

En una sèrie d'esdeveniments impactants, diversos establiments de les cadenes de menjar ràpid Starbucks i McDonald's s'han convertit en l'escenari de protestes i actes vandàlics al Regne Unit, tot a causa d'acusacions de suposat suport a Israel per part d'aquestes empreses.

Un vídeo que s'ha tornat viral en línia mostra un grup d'individus encaputxats colpejant violentament les finestres d'una cafeteria Starbucks a Keighley, Yorkshire, utilitzant martells com a eina de protesta. Simultàniament, en un restaurant McDonald's ubicat a Yorkshire, activistes embolicats a la bandera palestina van inundar el lloc amb insectes pal com una manera de manifestar el seu descontentament.

Un altre incident igualment inquietant va tenir lloc en un tercer establiment de McDonald's a Birmingham, on manifestants van alliberar ratolins de manera deliberada. En impactants imatges capturades en vídeo, es pot observar un grup d'homes ingressant al restaurant a Small Heath, corejant enèrgicament Palestina lliure i onejant la bandera palestina. Un dels manifestants s'avança i llença una caixa que contenia ratolins blancs cap al personal del local. El grup, abans de fugir, profereix consignes hostils contra Israel.

Aquests successos es van produir després d'una demanda presentada per la cadena de cafeteries Starbucks contra el seu sindicat, Starbucks Workers Unites, per haver expressat la seva solidaritat amb el poble palestí a través d'un missatge a les xarxes socials, el qual va ser posteriorment eliminat.

Les autoritats israelianes també han assenyalat que una sucursal de McDonald's a Israel ha ofert descomptes als soldats de les Forces de Defensa d'Israel des de la invasió de Hamàs el 7 d'octubre. A més, la cadena de menjar ràpid ha distribuït 100.000 menjars gratuïts, cosa que ha desencadenat una reacció adversa per part de consumidors i altres franquícies.

Un dels incidents més alarmants va passar a la sucursal de McDonald's a Perry Bar, Birmingham, on el personal va lluitar per contenir dotzenes de ratolins alliberats a l'establiment, mentre els clients observaven amb horror. La policia de West Midlands ha anunciat que està investigant aquest incident en particular.

La persona que va gravar el vídeo en qualitat de testimoni no va poder amagar la seva sorpresa davant de la situació. A més, s'ha informat que ratolins pintats amb els colors de la bandera palestina van ser llançats en un altre restaurant McDonald's a Birmingham, cosa que va provocar que dues dones que es trobaven realitzant una comanda en un quiosc saltessin i cridessin de sorpresa.

El vídeo es va titular "Boicot dirigit. Les Tres Grans. Comença per boicotejar aquestes marques que estan directament involucrades a recolzar l'apartheid israelià".

McDonald's ha confirmat que diversos animals han estat alliberats en un dels seus restaurants, assegurant que ja han estat retirats. La cadena de menjar ràpid ha condemnat el que ha qualificat com a "desinformació" relacionada amb el conflicte i ha afirmat que no estan "finançant ni recolzant cap govern", insistint que les accions dels seus llicenciataris locals es van dur a terme de manera independent , sense el seu consentiment o aprovació.

La policia de Birmingham ha difós les fotografies de dos individus, Bilal Hussain i Amir Khan, que estan buscant en relació amb l'alliberament de ratolins en restaurants de McDonald's. Aquests incidents s'estan investigant com a possibles delictes d'alteració de l'ordre públic. Les autoritats insten qualsevol persona amb informació sobre el parador daquests individus a posar-se en contacte amb les autoritats immediatament.

La força policial ha intensificat les patrulles a la regió i brindarà tranquil·litat a les comunitats afectades per aquests incidents.