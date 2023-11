Bàsquet / Freepik

Una estrella del bàsquet de Massachusetts va ser assassinat a trets dies abans del seu primer partit com a estudiant de primer any a la universitat, i un sospitós ja ha estat arrestat per l'assassinat.

Carl-Hens Beliard, estudiant de primer any de la Universitat Estatal de Salem, de 18 anys, va ser trobat amb ferides de bala dins un vehicle al voltant de les 1:30h. de dimecres a la matinada, segons van explicar les autoritats. El van portar d?urgència al?Hospital de Salem, on el van declarar mort.



Aquella nit, l?oficina del fiscal de districte del comtat d?Essex, Paul Tucker, va anunciar que Missael Peña Canela, també de 18 anys, de Salem, va ser arrestada per un càrrec d?assassinat. Ara com ara, no s'han revelat detalls sobre com van identificar el sospitós.



El president de la universitat, John Keenan, va expressar el seu pesar per la mort sense sentit, que va passar dies abans que Beliard jugués el seu primer partit de bàsquet universitari.

"Com a president de Salem State i pare universitari, aquesta tragèdia és esquinçadora per a tots a la nostra comunitat i el pitjor malson de tot pare", va dir en un comunicat. El tiroteig va tenir lloc davant d'un estacionament a prop de les instal·lacions esportives de l'escola.