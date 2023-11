Els fets van portar a un tiroteig en què l'adolescent va morir i la seva mare va resultar ferida. Hernando County Sheriff's Office

Un esgarrifós cas de represàlia s'ha revelat a Florida, on un home és acusat de contractar dos sicaris per assassinar una noia de 17 anys que el va denunciar per agressió sexual, amb l'objectiu d'evitar que testifiqués en contra en un tribunal.

Els fets van passar al Comtat d'Hernando, quan l'adolescent i la seva mare van anar a l'Oficina del Xèrif al febrer per presentar una denúncia d'agressió sexual contra Lenard White, de 36 anys, segons la Fiscalia dels Estats Units, Districte Central de Florida .

L'inquietant gir de la història es va produir quan White presumptament va decidir contractar Sheldon Robinson, de 21 anys, i Keshawn Woods, de 22 anys, oferint-los $10,000 per assassinar la jove. La raó que va oferir va ser evitar que l'adolescent continués perseguint càrrecs criminals en contra, segons el que ha informat l'Oficina del Fiscal dels Estats Units.

L'endemà, Robinson i Woods es van presentar a casa de l'adolescent i la seva mare, tocant a la porta. Tràgicament, quan la porta es va obrir, van començar a disparar a boca de canó contra la jove i la seva mare. La jove va ser aconseguida per quatre trets i va perdre la vida, mentre que la seva mare va resultar ferida però va sobreviure.

Aquesta impactant història va desencadenar una investigació federal, en què White, Robinson i la mare de Robinson, Janet Williams, de 44 anys, són acusats d'intentar obstruir la investigació en desfer-se de proves, intimidar testimonis, obstruir la justícia i proporcionar informació falsa a les autoritats, segons declaracions de l'Oficina del Fiscal dels Estats Units.

Les autoritats han detingut els sospitosos i la víctima ha estat identificada com a Isabella Scavelli, una estudiant de tercer any de la Hernando High School, segons informes de Fox 13.

White, Robinson i Woods enfronten càrrecs greus, que inclouen assassinat per encàrrec, conspiració per cometre assassinat per encàrrec, ús d'una arma de foc en un crim amb resultat de mort i ús d'una arma de foc per cometre un delicte violent. A més, White i Robinson enfronten càrrecs addicionals, com ara conspiració per distribuir substàncies controlades, obstrucció de la justícia i manipulació de testimonis. Per part seva, Williams ha estat acusada de proporcionar informació falsa a agents federals.

En cas de ser declarats culpables de tots els càrrecs, White, Robinson i Woods s'enfronten amb penes de cadena perpètua obligatòria o fins i tot la pena de mort. White i Robinson ja estan sota custòdia estatal i estan programats per comparèixer davant el tribunal en les properes dates.