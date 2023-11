La policia va confiscar nombrosos fongs psilocibis en diferents etapes de creixement i equip de ventilació similar a l'utilitzat en fàbriques de drogues. CONNECTICUT STATE POLICE

La policia va tancar una presumpta fàbrica de fongs psilocibis amb un valor de 8,5 milions de dòlars dins de la casa d'un home de Connecticut dijous, segons WTNH, WFSB i WKRN.

Els investigadors van alinear centenars de fongs blancs en bosses a diversos quadrants al llarg del pati davanter de la casa a Burlington, Connecticut, segons les fotografies proporcionades a PEOPLE per la Policia de l'Estat de Connecticut.

L'operació es va dur a terme gràcies a una pista rebuda pel Grup de Treball de la DEA a Hartford dijous al matí, segons WTNH i WFSB.

A la casa convertida en una suposada fàbrica de drogues, Weston Soule, de 21 anys, inicialment va negar que els fongs que estava cultivant allà fossin il·legals, segons la policia, segons els informes. Quan la policia li va preguntar si podien registrar la casa, que tenia equip de ventilació que s'assemblava a l'utilitzat a altres fàbriques de drogues i que era visible des de l'exterior, Soule suposadament els va negar l'entrada.

La policia va tornar més tard aquell dia amb una ordre de registre i va descobrir la suposada fàbrica plena de fongs en diverses etapes de creixement que els investigadors van estimar que tenien un valor de $8.5 milions al mercat. Va ser en aquell moment quan la policia al·lega que Soule va reconèixer que els fongs eren, de fet, psilocibina, considerada una substància controlada de la Llista 1, que no està permesa per a ús mèdic i que pot ser fàcilment abusada, va informar WFSB. La Policia de l'Estat de Connecticut va processar i acusar Soule més tard aquell dia de possessió amb la intenció de vendre/distribuir narcòtics i operació d'una fàbrica de drogues, segons WTNH i WFSB.

Soule, que va ser detingut amb una fiança de 250.000 dòlars en efectiu o garantia, tenia programat comparèixer davant el Tribunal Superior de New Britain divendres, segons els informes. No era clar immediatament com es va declarar o qui ho va representar.