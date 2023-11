El tràgic incident va passar quan l'home va perdre el control en una arrencada d'ira i va començar a disparar, resultant en la tràgica mort de la nena

Un home de Montana va ser condemnat a 100 anys de presó per disparar accidentalment i matar la seva filla de 8 anys mentre disparava la mare de la nena i el seu fill. Tony Louis Valez, de 66 anys, d'Helena, va conèixer el seu destí dimecres quan el jutge del Tribunal del Districte de Lewis i Clark, Mike Menahan, va dictar la sentència.

Al setembre, Valez es va declarar culpable d?un càrrec d?homicidi dolós, informa KTVH. Inicialment, se li van imputar un càrrec d'homicidi dolós, dos càrrecs d'homicidi dolós intentat i un càrrec de posada en perill criminal, segons informa KVTH.

Valez va ser arrestat el 10 de juliol de 2022 després de matar la seva filla de 8 anys , Arianna Valez, quan es va enfurismar, segons van dir les autoritats, informa l'Independent Record. Valez creia que dues dones havien arribat a la casa per desallotjar-lo i va perdre la calma, segons documents judicials citats per l'Independent Record. Va agafar una arma de foc de la seva habitació i va començar a disparar, segons consta als registres judicials, informa KRTV.

Els va disparar a la seva parella, Heather Hall, fins que va caure a terra, segons informa l'Independent Record. Després va començar a disparar el seu fill de 18 anys, van dir les autoritats.

Ho va esquivar i, en canvi, va disparar la seva filla a l'esquena mentre intentava fugir dels trets, va testificar el sergent del Departament de Policia d'Helena, Adam Shanks, segons l'Independent Record. Arianna estava dreta al balcó del darrere a la part superior de les escales quan va ser aconseguida per una de les bales, cosa que la va fer caure del balcó. Va ser traslladada d?urgència a l?hospital, on va ser declarada morta.

"Es va sentir justificat a intentar disparar la seva parella i el seu fill", va dir Shanks des de l'estrada dels testimonis. "No crec que s'adonés inicialment que havia disparat Arianna", va afirmar Shanks.

L'advocat de Valez va demanar una sentència de 40 anys. El fiscal del districte Kevin Downs va recomanar una sentència de 100 anys, que el jutge va considerar "apropiada i justificada", segons informa l'Independent Record.

"No puc creure que ser desallotjat justifiqui prendre una arma de foc en un espai tan reduït amb nens presents", va dir el jutge durant l'audiència de sentència, segons informa l'Independent Record. "Es va involucrar en un comportament perillós que va posar en risc la vida de tots i tenia la intenció de fer mal als adults presents".

Valez va comparèixer a l'audiència a través de Zoom.

La mare d'Arianna encara plora la pèrdua de la filla. "El dia que Arianna va morir, també va morir una part del meu cor", va dir Heather Hall, segons KTVH. "Em sento perduda, no sé què fer. És un malson interminable de dolor. Dia i nit és aquest pensament dominant que ella va morir i jo vaig sobreviure".

Valez, que serà elegible per a llibertat condicional quan tingui 91 anys, es va disculpar per les seves accions. "Ho sento per tot això", va dir. "No puc desfer el que he fet. El dolor i la misèria duraran tota la vida i lamento això".