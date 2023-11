La família i la comunitat s'han unit en suport al jove heroi.

Una tragèdia va sacsejar Alabama diumenge a la nit, quan una mare de 38 anys, Ashley Lynn McClung, va perdre la vida en un tràgic incident d'assassinat-suïcidi perpetrat pel seu xicot, Christopher Narmore, de 40 anys, a Sheffield, Alabama. La història es torna encara més punyent al revelar que el fill d'Ashley, de només 10 anys, va resultar greument ferit mentre intentava protegir la seva mare durant el tiroteig.

La policia va confirmar els detalls de l'incident, explicant que la parella estava immersa en una acalorada discussió diumenge a la nit, que lamentablement va escalar fins a desencadenar una tragèdia de dimensions insondables.

El cap del Departament de Policia de Sheffield, Ricky Terry, va detallar la seqüència d'esdeveniments, on el nuvi, Christopher Narmore, va treure una arma de foc al mig de la confrontació i va apuntar Ashley. Va ser en aquell moment que el valent fill, identificat com a Cayson McClung, va intervenir per protegir la seva mare.

El nen, amb un acte de coratge i amor, va intentar lluitar contra el nuvi, que finalment va disparar contra ell, ferint-lo greument a la cara i al braç. Després de ferir el nen, Narmore va continuar disparant, aconseguint Ashley, i finalment es va treure la vida.

La policia va arribar a l'escena i va trobar Cayson McClung conscient malgrat les greus ferides. El nen va ser portat immediatament a l'hospital i sotmès a dues cirurgies. Afortunadament, els metges van aconseguir salvar el braç i retirar la major part dels perdigons de la cara, causats pel tret d'escopeta.

La comunitat local ha expressat el suport i la preocupació per la recuperació de Cayson. La New Bethel Elementary School, on el nen assisteix a classes, va compartir un missatge a Facebook, destacant que estan oferint les seves oracions per ell i la seva família, a més de donar suport en aquests moments tan difícils.

Després de la tràgica pèrdua d'Ashley, amics i familiars han retut homenatge a la seva memòria a les xarxes socials. Una pàgina de GoFundMe i un memorial dedicat a ella han servit com a espais per compartir els seus records afectuosos i expressar el seu suport a la família.

En una publicació de Facebook, la germana d'Ashley, Tonya Willis, va assenyalar que estan esperant que Cayson torni a casa abans de procedir amb qualsevol arranjament per a Ashley, destacant el seu afecte i devoció com a mare i la seva participació en les activitats dels seus fills.

Sherrie Newton, la mare d'Ashley, va compartir un emotiu vídeo on la seva filla cantava per a ella mentre Newton lluitava contra el càncer. La família encara no ha fet comentaris addicionals enmig de la commoció que envolta aquest trist succés.

Les investigacions sobre aquest tràgic incident continuen, i les autoritats estan treballant per aclarir els detalls dels fets i brindar justícia enmig d'aquesta dolorosa situació.