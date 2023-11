Ell patia acidesa estomacal, sense sospitar que aquest símptoma estava relacionat amb el càncer d'esòfag que finalment li arravataria la vida. EP

Mimi McCord, una dona que va perdre el seu marit el 2002 a causa del càncer d'esòfag, ha dedicat dues dècades de la seva vida a la lluita contra aquesta malaltia, que es troba entre les més mortals al Regne Unit. La seva organització benèfica, Heartburn Cancer UK, està decidida a prevenir futures tragèdies.

La història de Mimi i Mike va començar quan es van conèixer als 23 anys. Des del principi, Mike va patir acidesa estomacal, un símptoma que, en aquell moment, no semblava alarmant. L'acidesa era tan comú a les seves vides que fins i tot un paquet de Rennie era un element habitual a la cistella de compres. No va ser fins als 47 anys de Mike que l'acidesa va empitjorar i finalment el va portar al metge. Malauradament, en aquell moment, la malaltia ja havia avançat a un punt crític, i el sisè càncer més mortal es va cobrar la vida de Mike en qüestió de setmanes.

La tragèdia de perdre el seu marit va motivar Mimi a fundar Heartburn Cancer UK l'any següent. "Encara que no vaig poder fer res per evitar la seva mort, podia fer alguna cosa per prevenir altres morts", va explicar Mimi.

Actualment Mimi treballa en la promoció d'una nova prova que pot identificar precursors del càncer d'esòfag. Aquesta malaltia cobra al voltant de 8.000 vides a l'any al Regne Unit, i Mimi espera que la prova ofereixi una "llum al final del túnel".

La prova, desenvolupada per Cambridge Cyted, identifica signes de condicions precursores del càncer d'esòfag abans que la malaltia es desenvolupi. És una eina de diagnòstic no invasiva que, en cas de ser positiva, permet fer canvis simples en la dieta del pacient o proporcionar-li medicaments per prevenir el desenvolupament del càncer.

Mimi McCord està compromesa a portar aquesta prova a hospitals de tot el Regne Unit, amb l'esperança de salvar moltes vides. El diagnòstic primerenc del càncer d'esòfag és fonamental per augmentar les taxes de supervivència, ja que, segons l'NHS, aquesta malaltia és difícil de detectar a causa dels símptomes inespecífics.

Mimi va concloure: "Han passat 20 anys en què he estat conscienciant i tractant desesperadament que la gent sigui vista abans que sigui massa tard i aquesta prova és la llum al final del túnel. Farà una gran diferència i salvarà moltes vides, ja que més de 8.000 persones moren a causa del càncer d'esòfag cada any. Algunes persones moriran esperant proves i aquesta prova eliminarà aquesta espera. És obvi".