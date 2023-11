Foto: Freepik

Tres germans han estat empresonats a Irlanda després de suposadament sotmetre la seva germana i els seus fills a anys de presumptes agressions sexuals, i s'enfronten a penes de presó que oscil·len entre els 11 i els 16 anys i mig. La mare dels tres agressors, de 64 anys, també ha estat empresonada aquest mateix dilluns per suposadament ajudar un dels seus fills després que violés la seva néta, i per un càrrec d'agressió a la mateixa nena.

El pare, de 66 anys, va ser condemnat al maig com a part del mateix judici. La seva sentència, prevista per aquest dilluns, ha estat ajornada mentre és a l'hospital. Els veredictes es van fer després d'un judici de tres setmanes sobre els episodis de presumptes agressions sexuals que van tenir lloc entre el 1999 i el 2005 a Anglaterra.

La jutgessa Mary Ellen Ring ha dit que la família estava "governada per una figura paterna desviada que abusava i maltractava la seva dona i fills, el seu nét i els seus parents llunyans". La jutgessa va afegir que ell "es va aprofitar implacablement dels membres de la família amb violència i desviació. És esgarrifós que els seus fills van aprendre del seu pare a abusar i violar”.

El pare compleix actualment una condemna de 16 anys per abusar sexualment de la seva filla, a qui es creu que va deixar embarassada quan tenia 17 anys . Tant ell com la seva dona van criar el nen com si fos pràcticament seu. Segons els informes, la família formava part duna extensa comunitat nòmada.

La jutgessa Ring va dir que cap dels germans va mostrar remordiment pels presumptes delictes ni empatia per les víctimes. Al maig, una de les demandants, que llavors tenia 30 anys, va testificar que, mentre visitava els seus avis a Leinster, va ser violada quatre vegades per dos dels oncles. En explicar-ho a la seva àvia, el que van fer va ser copejar-la amb un pal per mentir.



Un dels tres germans, de 41 anys, va ser declarat culpable de 19 càrrecs de violació de la seva germana, quatre càrrecs d?agressió sexual i tres càrrecs de violació oral, i va ser empresonat durant 15 anys.

El segon germà, de 40 anys, ha estat declarat culpable de 20 càrrecs de violació, cinc càrrecs d'agressió sexual i tres càrrecs de violació oral, i ha rebut una sentència de 11 anys.

El tercer germà, de 39 anys, va ser declarat culpable de 20 càrrecs de violació a la germana, quatre càrrecs d'agressió sexual i sis càrrecs de violació oral. A més, va ser declarat culpable de dos càrrecs de violació anal a la seva neboda i dos càrrecs de violació anal a un cosí. Va ser empresonat durant 16 anys i mig.

Els tres germans acumulaven 468 condemnes prèvies entre ells, principalment per infraccions de trànsit. El pare ha estat declarat culpable de 24 càrrecs, inclosos dos de violació anal de la seva néta i 22 càrrecs contra un nebot. Aquests incloïen 12 càrrecs de violació anal i 10 càrrecs de violació oral. Al tribunal també van especificar que acumulava 185 condemnes prèvies, incloses 99 per abús sexual de dues de les seves filles.

La mare va ser condemnada a quatre anys. En la sentència, la jutgessa Ring va assenyalar que va ser víctima d'agressió física i sexual a les mans del seu marit, però en el seu cas no tenia condemnes prèvies.