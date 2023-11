Captura del moment previ al tret / Metro

Una dona brasilera va capturar en vídeo els seus últims minuts de vida sense saber-ho, ja que va gravar com el seu xicot la disparava, causant-li la mort de manera irremeiable. Ielly Alves , de 23 anys, estava gravant el seu xicot Diego Fonesca mentre l'apuntava a la cara quan de sobte va estrènyer el gallet. Seguidament, es veu com cau la càmera.

Després del xut, Fonesca va portar la seva xicota a l'hospital, on va afirmar que dos homes li havien disparat mentre estaven muntats en una moto. No obstant, la policia va captar diverses contradiccions durant l'interrogatori, per la qual cosa el van portar a la comissaria i li van revisar el mòbil.

Al dispositiu, van descobrir el vídeo pres per Alves i van acusar Fonesca d'assassinat, a més de recuperar la pistola que era a prop del lloc on tenia aparcat el cotxe.

Aquesta no era la primera vegada que arrestaven el noi, ja que havia estat fitxat anteriorment per robatori i agressió a una ex xicota. La mare de la noia morta, Olesiane, va dir que Fonesca l'havia trucat perquè Alves era a l'hospital. "Vaig saber que ella era a l'hospital a través d'ell. Al centre mèdic, ell em va abraçar i em va dir: 'Sogra, qui li hagi fet això, pagarà'".

Olesiane també va afirmar que la seva filla li havia dit poques hores abans de ser assassinada que volia trencar amb Fonesca perquè la relació "no funcionava". El noi va agredir suposadament Alves l'any passat, i va provocar que li haguessin de posar punts al braç.



Aquí pots veure el vídeo de Metro :