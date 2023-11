Darlyn Morais amb la picada a la cara / Xarxes socials

Un cantant brasiler va morir després de ser picat per una aranya verinosa. Poc abans de morir, Darlyn Morais va publicar una foto de les marques dels ullals de l'aràcnid a les xarxes socials, on es veia la zona del pòmul ennegrida.

El noi de 28 anys va morir a l'Hospital General de Palmas (Brasil) el 6 de novembre, després de patir els símptomes de la picada durant dies. Segons els informes, la seva fillastra de 18 anys també va ser mossegada al peu i encara es troba a l'hospital en condició estable.

L'esposa del cantant, Jhullyenny Lisboa Silva, va explicar als mitjans brasilers que el seu marit es va començar a sentir malament el 31 d'octubre. "Va sentir debilitat al cos i la cara va començar a enfosquir-se el mateix dia. Va anar a l'hospital i va ser ingressat aquest diumenge", afegia.

Les autoritats sanitàries estan investigant la seva mort per intentar determinar la causa exacta, ja que de moment no se sap quin tipus d'aranya podria haver mossegat Morais. Tot i això, cal tenir en compte que Brasil és la llar de l' aranya errant brasilera, reconeguda pels científics com l'aranya més verinosa del món. També és la llar d'altres aranyes mortals, incloses les vídues negres.