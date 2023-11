El cantant brasiler Darlyn Morais ha mort a l'Hospital General de Palmas (Brasil) després que li piqués una aranya a la cara mentre era al seu domicili a Miranorte, segons ha informat el medi local G1.

Morais va començar a sentir-se malament la setmana passada després de la picada i va ser traslladat a l'hospital en no millorar-ne la condició. El cantant va rebre l'alta divendres 3 de novembre passat, però finalment va morir a causa d'una reacció al·lèrgica provocada per la picada.

"Va sentir debilitat al cos i la seva cara va començar a enfosquir-se aquest mateix dia" , va comentar la seva dona Jhullyenny Lisboa Silva a l'esmentat mig brasiler.

L'aranya també va picar la filla de la seva dona, de 18 anys, que està ingressada a l'Hospital General de Palmas. Tot i això, el seu estat és estable dins de la gravetat. Segons el mitjà brasiler, la Secretaria de Salut de l'Estat (SES) va confirmar el decés i va informar que la causa encara està sota investigació.

L'artista era una de les veus més prominents de l'anomenat 'forró', un gènere musical i dansa folklòrica molt popular originari de Pernambuco, al nord-oest del Brasil . Símbol de festa i alegria, Morais va fer seu el gènere amb les seves cançons sobre l'amor i els costums dels seus paisans.

Per això, centenars de persones es van congregar a Miranorte per donar-li un darrer adéu. Tots ells es van voler acomiadar fent el que més li agradava: cantar. Així, la música es va sobreposar a les llàgrimes dels seus familiars i amics, comptats per centenars, que no podien evitar emocionar-se en dir adéu al seu gran amic.