Després d'un quart de segle se n'ha revisat el cas. Foto: Pexels

Un home que va passar 25 anys a la presó per un assassinat que no va cometre ha estat exonerat i posat en llibertat per un jutge després que els fiscals coincidissin que havia estat condemnat erròniament.

Miguel Solorio, de 44 anys, va ser arrestat el 1998 per un tiroteig fatal des d'un vehicle a Whittier, al sud-est de Los Angeles, i finalment sentenciat a cadena perpètua sense possibilitat de llibertat condicional.

El jutge del Tribunal Superior William Ryan va anul·lar la condemna de Solorio durant una audiència judicial a Los Angeles a què Solorio va assistir de forma remota.