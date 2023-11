Foto: Freepik

Un firaire que tenia un lloc en un parc d'atraccions de Norfolk (Regne Unit) ha estat enviat a la presó durant sis mesos després que una nena de tres anys morís quan va explotar un trampolí inflable. La petita, Ava-May Littleboy, va patir lesions al cap després de ser llançada des d'una altura de 6 metres.

L' episodi va tenir lloc el juliol del 2018 . Curt Johnson, director d'operacions a Johnson's Funfair, ha estat sentenciat a sis mesos de presó després d'admetre dos càrrecs de violació de les lleis de salut i seguretat. A més, l'empresa va ser multada amb £20.000 al Tribunal de Magistrats de Chelmsford.



"Vaig portar la meva filla de vacances i la van matar. Saber que mai tornaria a creuar la porta de casa nostra va ser simplement esquinçador", va declarar el seu pare. La seva mare Chloe va afegir: "Cada dia després de perdre Ava es va tornar borrós. Com comences a planificar el funeral de la teva filla de tres anys?".

Al tribunal, Johnson va admetre que el preocupava que l'inflable no fos apte , però malgrat això no va deixar d'utilitzar-lo. En un intent per abaratir els costos, va comprar el trampolí i altres articles a una empresa xinesa. Quatre dies abans de la mort d'Ava-May havia passat una inspecció i allà van descobrir que el seu ús no n'era segur.

Tot i això, no es va fer cap registre ni es va prendre cap mesura per aturar-ne l'ús, ja que no estava registrat en un pla de proves oficial. Johnson ni tan sols tenia instruccions de funcionament i seguretat per als inflables.