Les autoritats al·leguen que l'incendi el va provocar intencionalment un individu, causant pèrdues milionàries i un acte de violència incomprensible.

Un dramàtic incendi en un estable de Nichols, Nova York, dijous al matí, ha deixat un tràgic saldo de més de 24 cavalls morts i una persona ferida. Segons la Policia de l'Estat de Nova York (NYSP), la investigació revela que Boyd H. Fenton, resident d'Athens, Pennsilvània, va ingressar intencionalment a l'estable al complex del Tioga Downs Casino i va provocar el foc.

L'incendi, que va causar pèrdues irreparables a cavalls de carreres, també va generar milers de dòlars en danys materials, segons va informar la NYSP. Una persona que va intentar rescatar els cavalls va resultar amb cremades de segon grau i va ser traslladada a l'Hospital Robert Packer per rebre tractament. L'extinció del foc va requerir una resposta coordinada de múltiples agències, incloent-hi els departaments de bombers de Nichols, Tioga Center i Waverly Barton, segons va detallar la NYSP.

A més, els departaments de bombers de Pennsilvània, com Wyndham Township, Athens Fire i Athens Borough Fire, juntament amb Greater Valley EMS i Bradford County Rehab Trailer, també es van sumar a les tasques de resposta. Entre les agències addicionals que hi van participar hi ha els Serveis d'Emergència del Comtat de Tioga, la Investigació d'Incendis del Comtat de Tioga, l'Oficina de Prevenció i Control d'Incendis de l'Estat de Nova York i la Policia de l'Estat de Nova York.

El president d'American Racing & Entertainment, Jeff Gural, va expressar la seva commoció en un comunicat a Facebook, qualificant la tragèdia com "una pèrdua que ningú no podria haver imaginat o esperat". La investigació està en curs, i Gural va agrair als socorristes i va destacar la solidaritat de la comunitat.

Boyd H. Fenton, de 32 anys, enfronta càrrecs greus, incloent-hi incendi en tercer grau, aplanament en tercer grau, vandalisme criminal en segon grau i agressió en segon grau. Després de la seva presentació davant de la justícia, va ser remès al Centre Correccional del Comtat de Tioga.

La NYSP va confirmar que la investigació segueix activa i va oferir condol a les persones afectades, així com a les famílies que van perdre els seus estimats animals en aquest tràgic incident. A més, es va crear una campanya de recaptació de fons a GoFundMe per recolzar els afectats, superant el seu objectiu inicial de $50,000 amb més de 800 donacions fins avui. La comunitat s'uneix en suport destacant la solidaritat i el dolor compartit en aquest difícil moment.