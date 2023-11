La mare exigeix mesures immediates per abordar aquesta tragèdia i prevenir futurs incidents. REX

La mare de Jack Lis, el nen de 10 anys que va perdre la vida el 2021 després de ser atacat per un XL Bully, sosté que la prohibició recent d'aquesta raça de gossos no és suficient. Emma Whitfield, que va advocar per la prohibició en col·laboració amb el diari Mirror, ara insta que la llei també apunti els criadors negligents.

La tragèdia de Jack va portar el Govern a anunciar la prohibició de la raça XL Bully, però per a Emma, això és només el primer pas. En el segon aniversari de la pèrdua del seu fill el 8 de novembre, va expressar al Mirror: "Aquesta prohibició no ho resol tot. Els criadors irresponsables, amos negligents i venedors segueixen lliures amb moltes altres races. Necessitem penes més severes perquè la gent reflexioni sobre les seves accions irresponsables”.

Emma acusa no només el propietari del gos que va atacar Jack, sinó també els criadors que el van subministrar i el sistema judicial per la seva falta d'eficàcia. Jack va ser atacat per un gos anomenat Beast mentre visitava a un amic a Caerphilly, Gal·les del Sud. Emma revela que els criadors de Beast el van regalar en lloc de vendre'l, admetent que tenia problemes d'agressió.

La dona de 33 anys destaca que els criadors originals van utilitzar Beast per a la cria, i no es van presentar càrrecs a causa de llacunes evidents a la legislació. Tot i que el propietari de Beast va ser condemnat a quatre anys i mig en una institució correccional per a joves, Emma insisteix que les sancions han de ser més dures.

El bully americà XL s'afegirà a la llista de gossos prohibits a Anglaterra i Gal·les l'1 de febrer de 2023. Tot i aquesta mesura, Emma advoca per una revisió completa de la Llei de Gossos Perillosos i una campanya publicitària per promoure la tinença responsable de gossos, doncs, segons ella, aquestes morts continuaran fins que s'abordin les causes fonamentals.