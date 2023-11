Pistola / Arxiu

Un nen d'11 anys va decidir posar fi al continu maltractament que el seu pare infligia la seva mare a Morón (Argentina). L?home, de 65 anys, va agredir la seva dona perquè no li havia preparat el menjar, i el menor va agafar una pistola que estava guardada en un armari. Dirigint-se cap al seu progenitor, va disparar fatalment al cap, posant fi a la vida de l'agressor i al patiment constant. "No tornarà a fer-te mal", va dir el nen a la seva mare abans de disparar.

La mare va reaccionar ràpidament intentant salvar el seu marit, i va sol·licitar ajuda als serveis d'emergència. Els equips mèdics van anar immediatament i van traslladar l'home de manera urgent a un centre hospitalari. El ferit va ingressar en estat crític i va morir hores després.

Paral·lelament, els agents de policia van interrogar la dona i ella va admetre que l'home la sotmetia a maltractaments i agressions de manera constant, però mai no s'havia atrevit a denunciar-ho. Els agents van confiscar l'arma utilitzada al crim. La pistola pertanyia a un conegut de la família i no tenia una autorització per a la possessió. Per tant, s'estan emprenent també accions legals per la tinença il·legal d'una arma d'ús civil.

Atès que el menor no pot ser imputat a causa de la seva edat, ha quedat sota la cura de familiars durant el desenvolupament de la investigació. Després de sotmetre'l a avaluacions psiquiàtriques, el jutge ha ordenat el seu internament, considerant la possibilitat que el nen presenti problemes de salut mental.