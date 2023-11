Un excursionista de Colorado (Estats Units) que va desaparèixer a l'agost va ser trobat mort el mes passat en un bec escarpat de les Muntanyes Rocalloses, però el seu Jack Russell terrier va sobreviure miraculosament i va romandre quiet al costat del cos del seu difunt propietari durant dos mesos.

Full distribuït on s'informava de la desaparició de l'excursionista amb el seu gos

Rich Moore, de 71 anys, de Pagosa Spring, Colorado, havia estat pujant la muntanya de 3.800 metres d'altura el 19 d'agost, però no va tornar mai a casa, segons Fox News.

Els equips de recerca i rescat van arribar en helicòpter i van pentinar els boscos que hi havia just sota el bec, i després es van dirigir cap al començament del sender, on van trobar el seu automòbil, va informar el mitjà.

Però no van poder trobar l'home, tot i que van passar més de 2.000 hores buscant-lo, segons els informes.

Però fa dues setmanes, el 30 d'octubre, un caçador va topar amb el cadàver de Moore a més de tres quilòmetres a l'est de la cimera, juntament amb el Jack Russell terrier, Finny.

D'alguna manera, Finny havia sobreviscut durant més de dos mesos a la natura i no s'havia apartat del seu amo.

Molts van assenyalar que va ser impactant que el Jack Russell sobrevisqués (probablement confiant en instints de caça mal practicats per capturar preses petites) en un esforç per romandre al costat de Moore. “No hi ha amor com l'amor incondicional dels gossos. Quina fidelitat”, ha afirmat un usuari a les xarxes socials en conèixer la història.