Imatge d'arxiu d'un ganivet

Gracie Spinks va ser apunyalada al coll per un excompany, a qui prèviament havia denunciat la policia per assetjar-la mesos abans de la seva tràgica mort. En el judici del cas, els deu membres del jurat van determinar de manera unànime que la jove model de 23 anys va ser apunyalada per Michael Sellers, de 35 anys, mentre estava cuidava del seu cavall a Blue Lodge Farm (Regne Unit), el 18 de juny del 2021.

A l'informe de la investigació redactat pels membres del jurat, es van esmentar diversos errors reconeguts prèviament per la policia de Derbyshire. Tot i això, se'ls va impedir determinar si aquests errors van contribuir a la tràgica mort de la Sra. Spinks, segons el dictaminat pel forense.

Les setmanes anteriors al tràgic assassinat, a la policia li van entregar una bossa que contenia un martell, una destral i diversos ganivets i que va ser descoberta a prop del lloc on Spinks va perdre la vida. Tot i això, els agents no van manifestar preocupació per la borsa ni pel seu contingut, i no van fer investigacions sobre això. Posteriorment es va saber que pertanyia a Sellers, que tenia antecedents d'assetjar dones a l'entorn laboral.



Gracie també havia contactat la policia de Derbyshire per denunciar Sellers després que la seguís en un incident, però la policia només va ser capaç de donar-li "un consell". L'entitat de supervisió policial ha pres mesures contra els cinc agents de la policia de Derbyshire que tenen "assumptes pendents" i que hauran de ser jutjats per "dolenta conducta".

Al tribunal es va revelar que la morta havia rebutjat les insinuacions romàntiques de Sellers sis mesos abans de la seva tràgica mort. El febrer del 2021, va denunciar l'"individu inquietant" a la policia quan el va veure rondant en una àrea propera als estables, advertint que "podria segrestar algú".

Tot i això, un agent de policia simplement ha ofert "paraules de consell" a Sellers. Al judici van explicar que això es va fer perquè, encara que la Sra. Spinks desitjava que es registrés el comportament de Sellers, no volia iniciar un procés formal.

Sellers va ser acomiadat de l'empresa Xbite setmanes enrere a causa del seu comportament inapropiat cap a Gracie i altres empleats al magatzem de l'empresa. Tot i això, l'oficial de policia Sarah Parker, encarregada de la investigació de la trucada, ha considerat que no era "proporcionat" indagar sobre el contacte no desitjat de Sellers amb altres treballadors de l'empresa.

La investigació va concloure que Sellers, catalogat com a "obsessiu", va assetjar un total de vuit dones, segons el revelat per la Sra. Spinks, i almenys quatre d'elles havien informat prèviament sobre la seva conducta a Xbite.