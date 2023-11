L'atacant, ara sota arrest per intent d'assassinat, va clavar múltiples cops amb el trident, causant ferides al pit i clavant l'eina al cap de l'home. EP

Un grup de cirurgians russos van aconseguir salvar la vida d'un home identificat com a Sergey P, que va rebre un atac brutal que li va deixar un forquet de quatre dents incrustat cinc polzades al crani. La víctima va ser atacada durant una baralla en un estacionament a Novosibirsk, Rússia.

El dramàtic incident va tenir lloc després d?una disputa entre Sergey i un altre individu, captada per càmeres de seguretat. A les imatges s'observa com la situació va escalar, portant l'agressor a emprar primer una pala de mànec llarg contra Sergey, que després va ser brutalment apunyalat amb l'eina agrícola.

Sorprenentment, Sergey P també va patir ferides al pit per les dents de la forca durant el violent altercat. La ràpida resposta mèdica i l'habilitat dels cirurgians han estat qualificades com a "miraculoses".

L'operació, que va durar tres hores i mitja, va involucrar dos neurocirurgians, especialistes en tòrax, abdomen i ulls, així com dos anestesiòlegs. Davant el risc d'un sagnat descontrolat, un equip d'emergència va tallar les dents de la forca per permetre que fossin retirades una per una.

La subdirectora mèdica, Elena Domracheva, va destacar la gravetat de la situació, ja que Sergey no només va patir la lesió cranial sinó també greus cops al pit amb la mateixa eina. La primera forca va travessar l'os temporal fins a l'espai retrobulbar, mentre que la segona va ingressar a la fossa cranial posterior.

El dany al sigmoide durant l'operació va resultar en una pèrdua significativa de sang, però la intervenció quirúrgica va evitar conseqüències més greus. Després de deu dies en cures intensives, Sergey es troba ara en procés de recuperació i s'espera que es pugui recuperar completament.

La brutal agressió va resultar en l'arrest d'un home sota sospita d'intent d'assassinat. Les germanes de la víctima van expressar la seva gratitud lliurant un pastís als rescatistes. El Comitè de Recerca de Rússia va informar que l'agressió va ser el resultat d'un conflicte entre coneguts i que, afortunadament, l'agressor no va aconseguir dur a terme el seu intent d'homicidi.