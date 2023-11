Els detalls revelen un incident tràgic que ha commocionat la comunitat, mentre les autoritats confirmen que no es presentaran càrrecs contra cap de les parts involucrades.

Un nen de tan sols 5 anys ha estat acusat d'apunyalar el seu germà bessó fins a la mort. L'Oficina del Xèrif del Comtat de Santa Cruz va respondre a una trucada d'apunyalament a la localitat de Scotts Valley, Califòrnia, dimecres passat just abans de les 4:00 pm.

Segons les autoritats, els germans bessons estaven embolicats en una baralla quan, enmig de l'altercat, un va agafar un petit ganivet de cuina i va apunyalar el seu bessó. Tot i els esforços per salvar la vida del nen de 5 anys per part dels agents i socorristes, va ser traslladat a un hospital, on lamentablement va morir.

La investigació duta a terme va determinar que no hi va haver indicis de negligència o activitat criminal per part de tercers. La llei de Califòrnia estableix que l'edat, la intenció criminal i el coneixement de la il·licitud són factors essencials per presentar càrrecs contra un nen (PC 26 i W&I 602). En aquest cas, no es presentaran càrrecs contra cap de les parts involucrades.

La Secció 26 del Codi Penal de Califòrnia detalla que els menors de 14 anys, en absència de proves clares que coneixien la il·licitud de les seves accions, no són considerats capaços de cometre delictes. Sota el Codi de Benestar i Institucions de Califòrnia 602, qualsevol menor de 12 anys acusat de delictes com l'assassinat està sota la jurisdicció del tribunal de menors.

L'Oficina del Sheriff del Comtat de Santa Cruz va expressar el seu pesar per la tràgica pèrdua i va demanar respecte a la privadesa de la família durant aquest difícil moment. La comunitat està commocionada per aquest succés que ha deixat tots atònits davant la realitat de la violència entre germans de tan curta edat.