La investigació continua en curs i s'espera que es presentin càrrecs addicionals.

En una tràgica notícia, el Departament del Xèrif del comtat de Whitley va anunciar divendres la detenció de dues persones vinculades a la mort de Chloe Darnell, una nena de 4 anys a Kentucky. Segons la publicació a Facebook del departament, un cos que es presumeix pertany a la nena ha estat recuperat i enviat per a una autòpsia i una identificació positiva.

Els detinguts, Brittany Slaughter, de 24 anys, i Adam Hayes, de 34, enfronten greus càrrecs que inclouen assassinat, abús d'un cadàver i manipulació de proves físiques. La investigació està en curs, i no es descarten càrrecs addicionals.

Segons la investigació preliminar del departament del xèrif, Chloe, sota la custòdia de Slaughter, no havia estat vista amb vida des de finals de setembre. Tots dos, Slaughter i Chloe, van ser reportats com a desapareguts anteriorment a la comunitat de Canada Town al comtat de Whitley.

En el transcurs de la investigació, es va confiscar un vehicle Mitsubishi Lancer vermell de 2009 que, segons el departament del xèrif, Slaughter havia estat utilitzant abans de la desaparició de Chloe.

La notícia arriba després que la família identifiqués Chloe en una campanya de GoFundMe, que va ser creada per cobrir les despeses d'un funeral adequat i l'enterrament de la nena. La campanya, iniciada per Tricia Hess, va descriure Chloe com "una nena brillant i feliç" que vivia amb la seva tia, Brittany Slaughter, i va assenyalar Adam Hayes com el nuvi de Slaughter.

La investigació es va intensificar després que la policia fes una revisió de benestar i localitzés Slaughter dijous a la nit. Durant la nit, es va realitzar una cerca als voltants de la casa, la qual cosa va portar al descobriment del cos de Chloe.

Els diners recaptats a la campanya de GoFundMe es destinaran al funeral de Chloe i s'utilitzaran per portar els seus set germans a la ciutat per al servei commemoratiu.

Qualsevol persona que tingui informació sobre el cas es pot comunicar amb el Despatx del Comtat de Whitley al 606-549-6017, preguntant per l'Oficial del Cas Tinent David Lassiter, Unitat 304, amb referència al número de cas 23-118-0392. La comunitat continua commocionada per aquest tràgic succés.