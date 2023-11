Les autoritats han detingut un presumpte responsable, i han desfermat la consternació i la recerca de respostes en aquest tràgic episodi.

En un esgarrifós succés, Tatum Goodwin, una noia de 27 anys, va ser brutalment colpejada fins a la mort amb un extintor i el seu cos abandonat en un atzucac darrere d'un cinema abandonat a Laguna Beach. Dino Rojas-Moreno, de 26 anys, enfronta càrrecs per aquest atroç crim, segons les autoritats.

La macabre troballa va tenir lloc el 12 de novembre quan un treballador de la construcció va descobrir el cos greument copejat de Goodwin a prop del restaurant Carmelita, on la víctima treballava. Fiscals van revelar que el seu cos estava sota una tanca de malla en un lloc de construcció, amb una bossa de sorra col·locada sobre el cap.

Rojas-Moreno, que treballava com a bàrman al Royal Hawaiian Fire Grill proper, va ser arrestat dimecres a Laguna Hills en relació amb l'assassinat. Se l'acusa d'utilitzar un extintor com a arma a l'homicidi, presumptament en el context d'un segrest.

Segons els informes judicials, Rojas-Moreno va abordar Goodwin en un estacionament al voltant de la 1 am, la va atacar a prop del seu automòbil estacionat i després la va arrossegar a una zona apartada darrere d'un cinema en construcció, on es va dur a terme la brutal colpiza .

El dia del crim, Rojas-Moreno no es va presentar a treballar i va afirmar haver estat "atacat" per dos homes a Santa Ana, segons les autoritats.

Tot i que tots dos treballaven en restaurants a la mateixa ciutat, encara no és clar si Rojas-Moreno i Goodwin es coneixien. El fiscal del comtat d'Orange, Todd Spitzer, va descriure l'assassinat com "una tragèdia per a tota la comunitat", i va subratllar el compromís de la seva oficina amb la recerca de justícia.

L'arrest del presumpte agressor va coincidir amb una commovedora vigília en honor a Tatum Goodwin, celebrada a la seva ciutat natal de Sant Clement i assistida per centenars de familiars i amics.

La mare de Goodwin, Stacy Goodwin-Pitino, va expressar l'angoixa de no poder protegir la seva filla, mentre que la germana, Kaylee Goodwin, va lamentar no ser-hi per resguardar-la. Rojas-Moreno serà presentat davant el tribunal dilluns que ve i roman detingut sense fiança.