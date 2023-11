Escola a Índia, recurs, UNSPLASH

Un estudiant de primària d'una escola pública al districte de Jajpur d'Odisha ( Índia ) va morir quan el seu mestre el va obligar a fer abdominals dimarts.

Rudra Narayan Sethy era estudiant de l'escola primària superior Surya Narayan Nodal. Dimarts, el nen de deu anys va ser vist jugant amb quatre companys al pati del col·legi durant l'horari de classe. Un mestre els va veure i suposadament els va ordenar fer abdominals com a càstig pel seu acte.

Els estudiants van passar molta estona fent abdominals i un d'ells va acabar desplomant-se . El col·legi va avisar els seus pares d'immnediat, i van portar el centre sanitari que hi havia més a prop. En veure que el noi no millorava, va ser traslladat a l'hospital, on els metges van certificar la seva mort.

El Departament d'Educació no ha rebut cap queixa formal fins ara. "Si rebem una denúncia formal, iniciarem una investigació i prendrem les mesures necessàries contra qui sigui culpable", afirmen India Today.