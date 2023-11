Aquest dilluns 20 de novembre, un element "no identificable", que podria ser un meteorit, segons les primeres impressions dels bombers, ha perforat el sostre d'un automòbil Renault Clio 2 que estava estacionat a Estrasburg (França). El sostre del cotxe va quedar perforat.

Impacte del meteorit al cotxe - Policia de França



Els bombers van ser cridats al matí, cap a les 07:40, per “fum procedent d'un cotxe”, situat al número 32 de la ruta de la Lisière, van explicar en un comunicat.

En arribar al lloc van trobar un automòbil el sostre del qual estava perforat, formant-se un important forat a la carrosseria del mateix. Després d'una operació de reconeixement, els serveis d'emergència van apuntar a la "caiguda d'un cos estel·lar", com ara un meteorit.

Un equip d'especialistes en riscos radiològics es va desplegar al lloc per fer "les habituals identificacions i detecció d'elements radiològics", però les anàlisis no van ser concloents.

Van trobar un element "no identificable" al lloc que "no té més mida que una avellana", indica la policia. Ha estat enviat a París per ser analitzat.

No hi havia ningú al vehicle al moment de l'impacte.