Un pilot a França ha estat declarat culpable d?homicidi involuntari després de decapitar un paracaigudista amb l'ala del seu avió en una col·lisió a l'aire. Ha estat condemnat a 12 mesos de presó, però la pena ha estat suspesa.

La decisió del tribunal penal de Montauban es va produir pel cas de Nicolas Galy, de 40 anys, que va perdre la vida durant un salt el juliol del 2018. Galy, un paracaigudista i enginyer experimentat, va morir moments després de saltar de l'avió.

El pilot no ha estat identificat, però en informes anteriors sobre l'accident va ser nomenat “Alain C”. L'Associació d'Escoles de Paracaigudisme de Migdia-Pirineus, que va contractar el pilot, va ser multada pel tribunal amb aproximadament 20.000 euros, encara que la meitat de la multa va ser suspesa, informa Le Parisien.

El 27 de juliol del 2018, Galy va ser el primer a saltar des d'un avió monomotor sobre Bouloc-en-Quercy, al nord de Tolosa, al sud de França, segons The Times. Tots dos saltadors van abandonar l'avió a uns 4 quilòmetres d'alçada-

En qüestió de segons, l'avió va arribar als dos paracaigudistes. En aquell moment, tots dos paracaigudistes havien completat la caiguda lliure inicial i lliscaven amb els seus vestits d'ales.

Va ser durant aquesta fase del salt quan l'ala esquerra i un puntal de l'avió va colpejar Galy, decapitant-lo. El paracaigudes d'emergència de Galy es va desplegar i el cos decapitat va caure a un camp.

En audiències judicials anteriors, el pilot va dir que havia perdut contacte visual amb els vestits aeris després que van saltar i va assumir que n'estava lluny.

Va continuar afirmant que Galy “no va seguir el rumb esperat i mai no hauria d'haver seguit aquest rumb”. "No era la meva responsabilitat", va dir el pilot. “Crec que la meva ruta de vol tenia sentit. Aquesta ha estat la tragèdia de la meva vida, però no en tinc la culpa”, va sentenciar al judici.

Alain C també va admetre que la seva llicència no era vàlida al moment del salt perquè havia violat les restriccions imposades per una autoritat aeronàutica en relació amb una condició mèdica. A més d'homicidi voluntari, va ser declarat culpable d'operar sense llicència aeronàutica vigent.

Emmanuelle Franck, advocada de la família de Galy, va dir que hi va haver "molta imprudència o negligència" en el cas. El president del tribunal també va destacar una manca de comunicació entre el pilot i la víctima.