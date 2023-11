Foto: Policia de Kent

Un pare va portar la seva filla adoptiva i morta a l'hospital després de suposadament haver-la matat a casa seva, segons han explicat al judici. Jan Gholami , de 32 anys, i la seva parella Roqia Ghulami , de 31, estan acusats d'assassinar Zahra , de dos anys, durant el primer confinament per la pandèmia de Covid-19.

La parella va al·legar que la nena, adoptada de l'Afganistan el 2017 , havia caigut per les escales . La fiscal Sally Howes KC va declarar: "El personal de l'hospital va notar immediatament que estava laxa i sense resposta, amb una respiració superficial. El seu ritme cardíac era lent i la seva pressió arterial alta. A més, presentava una marcada inflor a la part posterior de la cap".

"Els va dir als metges que Zahra s'havia fet mal en una caiguda sense testimonis per les escales de casa seva". El que els va fer sospitar va ser que mentre els metges lluitaven per salvar el nadó, Gholami estava "desitjós de mostrar" un rebut del supermercat.

Després de ser arrestat, el pare va dir a la policia: "Per què em porten a una comissaria? Què he fet? Ja tinc prou preocupacions. El meu fill està en coma. No sé res del que li va passar al nen perquè no era a casa. Estava a Tesco. No sé què va passar".

Zahra havia patit una lesió cerebral catastròfica com a resultat d'un "impacte directe", com "ser llançada a terra i estavellada amb força contra una paret o alguna altra estructura vertical", han explicat. L'autòpsia també va mostrar altres lesions que havien estat infligides abans de la ferida mortal.



La parella nega haver assassinat i haver causat o permès morir un nen i haver permès crueltat infantil.