Aquest cas ressalta la desesperació a què algunes persones recorren davant la manca de recursos per fer front a l'assetjament obsessiu. Getty

En una situació extrema, una dona va prendre la decisió de fingir la seva pròpia mort per escapar de l'assetjament obsessiu d'un examic, Paul, que l'assetjava persistentment durant anys.

Paul i la dona en qüestió havien estat amics durant cinc anys, però després que ella deixés clar que només ho veia com a amic, les coses van prendre un gir fosc. Tot i haver intentat establir límits, el comportament de Paul es va tornar més insistent i amenaçador després que ella tallés l'amistat.

La situació va arribar al punt màxim quan la dona va guanyar dues entrades per veure la seva banda favorita i li va demanar a Paul que l'acompanyés. Davant els seus comentaris inadequats sobre abraçades i petons, ella va decidir vendre les entrades i tallar tots els llaços amb ell.

No obstant això, Paul no va acceptar la ruptura i la seva obsessió es va intensificar. Les trucades, missatges de text i cartes amenaçadores es van tornar una rutina aterridora. La dona, temorosa per la seva seguretat, va considerar denunciar Paul la policia, però es va veure obstaculitzada per la falta d'opcions per mantenir el telèfon com a evidència sense comprometre la recerca de feina.

En un acte desesperat, la germana de la dona va idear un pla per alliberar-la de l'assetjament. Simulant la mort de la seva germana en un suposat accident en una escala mecànica, esperaven que Paul cregués la història i deixés d'assetjar-la. Sorprenentment, el pla va funcionar i les comunicacions de Paul van cessar del tot.

Anys després, quan la dona va refer la seva vida, Paul va reaparèixer a través de les xarxes socials, però ella va prendre mesures ràpides per bloquejar-ho i evitar qualsevol contacte addicional.

Aquest relat esgarrifós destaca la desesperació a què algunes persones recorren per escapar de l'assetjament obsessiu. La manca de recursos i suport per fer front a aquestes situacions ressalta la necessitat d'abordar de manera més efectiva l'assetjament i la violència, tant en línia com fora.