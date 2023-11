Tot i que l'Oficina de Presons va confirmar l'atac, encara no se saben detalls sobre l'agressor. George Floyd

Derek Chauvin, l'exagent de policia de Minneapolis condemnat per l'assassinat de George Floyd, va ser apunyalat en una presó d'Arizona, segons fonts de l'Associated Press.

L'incident va tenir lloc a la Institució Correccional Federal a Tucson, Arizona, on Chauvin compleix la seva condemna. Tot i ser una presó de seguretat mitjana, informes suggereixen que la instal·lació ha enfrontat problemes de manca de personal, contribuint a la manca de seguretat.

L'Oficina de Presons va confirmar que un reclús no identificat va ser atacat cap a les 12:30 de divendres. El comunicat oficial de l'Oficina de Presons assegura que cap empleat no va resultar ferit durant l'incident, i que es van prendre mesures immediates per salvaguardar la vida del reclús atacat. Serveis Mèdics d'Emergència (EMS) van ser contactats i van traslladar l'individu a un hospital local per rebre tractament i avaluació addicionals.

PEOPLE ha buscat comentaris dels advocats de Derek Chauvin. A més, l'Oficina de Presons ha informat l'FBI sobre l'incident.

Al juliol de 2022, Chauvin es va declarar culpable de càrrecs federals relacionats amb la violació dels drets civils de George Floyd durant el seu arrest al maig de 2020, fet que va conduir a la tràgica mort de Floyd. La sentència de Chauvin va ser de 21 anys de presó federal. Aquest nou episodi afegeix una dimensió inesperada a la història judicial controvertida que ha capturat l'atenció nacional i internacional.