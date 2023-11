Van ser descoberts sense vida al seu vehicle per les autoritats locals. CP

Quatre joves, entre 16 i 18 anys, van emprendre una excursió a la natura al nord de Gal·les, buscant una experiència diferent. Tot i això, després de la seva desaparició, la policia va dur a terme una intensa recerca que va concloure amb el ombrívol descobriment dels seus cossos sense vida en un vehicle al nord de Gal·les, segons ha informat el Daily Mail.

Identificats com Jevon Hirst, Harvey Owen, Wilf Henderson i Hugo Morris, els estudiants van ser vistos per última vegada a la zona de Porthmadog a Gwynedd diumenge passat. Tot i tenir planejat tornar a casa dilluns, no es van comunicar amb amics ni familiars i van romandre inactius a WhatsApp, segons va detallar 'Italy 24'.

La mare d'un dels adolescents va expressar el desconcert, al·legant que no tenia coneixement del viatge de campament. Crystal Owen, mare de Harvey, un estudiant de 17 anys a Shrewsbury College, va comentar que, si hagués sabut on es dirigien, no els hauria deixat a causa de les adverses condicions climàtiques hivernals.

Una hipòtesi que guanya força suggereix que els joves podrien haver perdut la vida en un accident. Un periodista de la 'BBC' va descriure la carretera per la qual es presumeix van circular, en un cotxe Ford, com a "ventosa, estreta i costeruda". A més, es va destacar que no estaven familiaritzats amb la zona i només portaven amb si allò estrictament necessari: una tenda de campanya i un sac de dormir.

La ciutat natal dels joves morts, Shrewsbury, va ser escenari d'una emotiva vigília en memòria dels estudiants trobats morts al vehicle bolcat i parcialment submergit dimarts passat. Aquest tràgic succés ha commocionat la comunitat local i presenta interrogants sobre les circumstàncies que van envoltar la seva fatídica expedició nocturna.