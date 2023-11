La filla va ser assassinada pel seu xicot abusiu quan estava embarassada.

Samantha Shrewsbury, de 56 anys, enfronta cada dia el dolor de la pèrdua de la seva estimada filla Jayden, que va ser escanyada pel seu xicot abusiu fa exactament una dècada. Tot i que la tragèdia segueix marcant la seva vida, Samantha ha trobat un propòsit en ajudar altres dones a escapar de relacions abusives.

Jayden, de 17 anys, va conèixer Ben Blakeley quan en tenia 14. Al llarg de tres anys, la noia va passar de ser una adolescent "brillant, bella i xerraire" a una reclusa nerviosa, aïllada d'amics i familiars. La seva situació va empitjorar quan va descobrir que estava embarassada als 17 anys.

Samantha, àvia de vuit néts, sabia que la seva filla estava en una relació abusiva. Tot i les reserves, va compartir l'alegria de Jayden per l'embaràs i va planejar anar de compres per roba de maternitat. No obstant, aquell mateix dia, el 3 de desembre del 2013, Blakeley, de 22 anys en aquell moment, va escanyar Jayden després d'assabentar-se del seu embaràs. Posteriorment, va enterrar el seu cos a la tomba del seu oncle a Didcot, Oxon.

Blakeley, un abusador serial, va ser condemnat a cadena perpètua el 2014. Encara que Samantha ha considerat el suïcidi diverses vegades, ha trobat consol en ajudar altres dones a sortir de situacions similars. A través de la seva pàgina de Facebook, Jayden's Gift, i les conferències sobre els perills de l'abús domèstic, Samantha ha rebut nombrosos missatges de dones agraïdes que van trobar força per abandonar relacions abusives gràcies a la història de Jayden.

Tot i els horrors que ha enfrontat, Samantha continua la seva lluita per conscienciar sobre la violència domèstica, advocant per l'ensenyament d'aquest tema a les escoles. A més, busca assegurar-se que les quatre nétes creixin informades sobre relacions saludables.

A mesura que s'acosta el desè aniversari de la mort de Jayden, Samantha viatjarà a la tomba a Folkestone, Kent, per retre homenatge. Encara que el dolor persisteix, troba força en la missió de prevenir que altres dones enfrontin un destí similar.