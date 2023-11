L'incident, que va deixar tots commocionats, ressalta la importància de la ràpida intervenció d'aquest individu anònim en una situació crítica.

En un esdeveniment festiu a Urmston, Greater Manchester, divendres passat, una mare, Nicola Williams, va viure moments angoixants quan el seu nadó, Archie, de 15 mesos, es va tornar blau i va perdre la consciència. La família estava gaudint de les llums nadalenques quan Archie, en caminar per una àrea boscosa, va caure i va començar a contenir la respiració, cosa que la seva mare va descriure com a comú.

No obstant això, en aquesta ocasió, els ulls d'Archie es van tornar enrere al seu cap i va quedar completament immòbil als braços de la seva mare. Enmig del pànic, Nicola va cridar demanant ajuda. En un gir afortunat, un desconegut va intervenir de manera heroica, fent respiració boca a boca i col·locant el nadó en la posició de recuperació.

Miraculosament, Archie va començar a moure's novament, i la dona va mantenir les seves vies respiratòries obertes col·locant-ho a la seva falda. Tot i que va ser portat a l'hospital per a revisions, va ser donat d'alta poc després.

Nicola, mare de tres fills, agraeix a la desconeguda per salvar la vida d'Archie i destaca la importància de la ràpida intervenció. L'incident va ser particularment emotiu per a Nicola, que va perdre un altre fill als 14 mesos i considera Archie com un "bebè arc de Sant Martí" després de cinc anys d'intentar concebre. La mare va expressar la seva profunda gratitud per la presència oportuna i habilitats de la desconeguda, subratllant que, si no fos per ella, la situació podria haver tingut un desenllaç tràgic.