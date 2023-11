La investigació està en curs, i, fins ara, no s'han fet arrestos. CP

Un adolescent va morir i un altre home va resultar ferit després de ser apunyalats en un carrer de la Ciutat de Nova York al matí d'Acció de Gràcies, segons el Departament de Policia de Nova York.

Un jove de 17 anys i un home de 19 anys van tenir un altercat amb un altre grup i van ser atacats davant del 96 de Lafayette St. a Chinatown al voltant de la 1:50, va informar el Departament de Policia de Nova York a PEOPLE en un comunicat .

Fonts policials van informar al NY Post que l'incident va tenir lloc fora d'un bar de llançament de destrals anomenat Live Axe. La policia no va especificar com va començar l'altercat entre els dos grups, i no hi ha confirmació que els adolescents fossin al bar. Tots dos van ser apunyalats al tors, segons va indicar la policia al comunicat, encara que no van especificar el tipus d'arma. Fonts van informar al Post que l'objecte esmolat utilitzat a l'agressió no va ser una destral.

La policia va dir que el noi de 17 anys, que no va ser identificat, estava en condició crítica i va ser portat en ambulància a l'hospital, on va morir més tard, segons WABC-TV. La identitat està "pendent de notificació adequada a la família", va indicar la policia. L'home de 19 anys, també no identificat, va ser apunyalat i portat a l'Hospital Bellevue, on va ser reportat en condició estable, va informar la policia al medi. WPIX va informar que l'home tenia ferides que no posaven en perill la vida.

El Post va informar que els adolescents apunyalats eren germans. Després de l'incident, la policia va acordonar la zona amb cinta d'escena del crim mentre diversos agents caminaven al voltant i recopilaven evidència, segons les imatges del lloc obtingudes per WABC-TV. Diverses persones van ser detingudes per les forces de l'ordre; no obstant, no es van realitzar arrestos, segons van informar WABC-TV i WIX. No s'han reportat motius per apunyalar-se.