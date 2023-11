Estats Units torna a viure un episodi tràgic amb armes de foc. Foto: Europa Press

Almenys 3 persones van morir diumenge passat 26 després de ser tirotejades a prop d'un campament per a persones sense llar a l'estat de Carolina del Nord (Estats Units).

Les autoritats nord-americanes han informat que van trobar els cossos de 4 persones, ja que segons la investigació preliminar el tirador es va treure la vida després de disparar.

"Els agents que van respondre van descobrir 4 persones mortes prop de 2 tendes de campanya en un campament per a persones sense llar al final de Tanner Lane", ha declarat el xèrif del comtat de Sampson, Eric Pope.

Els investigadors estan recopilant evidències "per garantir que no hi hagi més actes criminals involucrats", segons recull The Sampson Independent .