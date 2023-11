Un nen de 2 anys ha hagut de ser hospitalitzat després de ser suposadament copejat per una mainadera sense llicència que havia estat bevent .

La seva mare el va deixar a càrrec d'una dona de 25 anys al domicili familiar, fins que hores després, el seu fill presentava ferides al crani i al cos.



La mare afirma que la cuidadora li va dir que s'afanyés a anar a l'hospital després que Giovanni (el seu fill) perdés vista al bany. "Vaig rebre un missatge de text (de la mainadera) dient que havia d'anar corrent a l'Hospital St. Anthony perquè el meu fill havia perdut la visió després de banyar-se", va explicar.

El nen havia estat traslladat amb avió a l'hospital després que els metges revelessin que necessitava una operació d'emergència per una hemorràgia al cervell que requeria que li traguessin part de la pell. Giovani va ser intubat i posat en coma induït i des de llavors va necessitar més operacions per salvar-li la vida. El seu pronòstic final encara no és clar, segons els metges.