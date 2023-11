Imatge de fitxer d'un conducte de ventilació

Una espantós olor de descomposició va ser el pas previ a trobar el cadàver en un conducte de ventilació d'una universitat de Michigan (Estats Units). Les autoritats van confirmar que el cos de Jason Anthony Thompson, de 36 anys, va ser trobat als conductes de ventilació del Macomb Community College.

El cap de policia de la universitat, William Leavens, ha dit que "no hi havia motius per sospitar un crim", tot i que s'investigarà per determinar la causa de la mort. "En aquest punt, és important recordar que es tracta d´una investigació en curs, amb l´objectiu de comprendre les circumstàncies", va confirmar Leavens.

Encara no se sap com Jason va entrar al sistema de ventilació de la universitat. El pare de dos fills va ser vist per última vegada per la família el 25 d'octubre i el Departament de Policia de Sterling Heights va denunciar la seva desaparició l'1 de novembre.

Els estudiants de la universitat continuen preocupats per l'incident. "Les classes encara continuen avui, fins i tot al meu edifici que està connectat a l'edifici on es va trobar el cos... No estic segur de per què Macomb no s'ha comunicat amb nosaltres encara, però això és molt insensible de part seva" , va explicar una alumna a Facebook.