Ha estat condemnat per homicidi. Foto: Pexels

Un home, sepulturer de professió , que es va obsessionar amb la idea "falsa" que la seva parella l'enganyava, ha estat condemnat a 12 anys i sis mesos de presó després de matar-la.

Martin Hayes, de 34 anys, tenia un historial de violència i agressió cap a la seva parella Amadea McDermott abans d'apunyalar-la, causant-li la mort, segons va escoltar el Tribunal Penal Central de Dublín. El jutge Paul McDermott va dir que l'assassinat va ser un acte de violència domèstica, que segons ell era un factor agreujant.

El magistrat ha rebutjat una al·legació de la defensa que hauria de considerar que l'assassinat ha estat "accidental o quasi accidental". Hayes s'havia declarat innocent de l'assassinat de la mare de dos fills a casa seva a Rathvale Drive, Ayrfield, Coolock, Dublín, i va dir al judici que la seva parella s'havia causat la lesió.

Va ser declarat no culpable d'assassinat, però sí culpable d'homicidi involuntari segons el veredicte majoritari d'un jurat del Tribunal Penal Central a principis d?aquest mes. El jutge va dir que Hayes encara manté que no és culpable de cap delicte i, per tant, no hi ha proves que tingui algun remordiment pel que va fer.