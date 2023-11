Pastilles / @EP

Dues dones que prenien la píndola anticonceptiva van morir amb només 10 dies de diferència. Geòrgia O'Neill, de 24 anys, va ser trobada morta al dormitori de casa seva a Nova Zelanda , el setembre del 2021. Isabella Rangiamohia Alexander, de 17 anys, va morir el mateix mes després de desemmalaltar-se mentre caminava amb el seu pare a Muriwai. Totes dues van patir coagulació sanguínia.

El forense Alex Ho va relacionar les dues morts amb la píndola anticonceptiva, que conté estrogen i pot fer que la sang coaguli més fàcilment. Van dir que totes les dones haurien de ser conscients dels riscos del tromboembolisme venós (TEV).

El dia de la seva mort, Geòrgia havia enviat un missatge de text al seu company de pis i al seu pare per dir-los que no es trobava bé. Es va queixar de dolor a la part baixa de l'esquena, que li baixava per la cama esquerra i que de vegades era tan intens que li feia venir ganes de vomitar.

Una investigació va descobrir que la dona no sabia que tenia una mutació del Factor V Leiden , cosa que la col·locava en un grup de més risc. Les persones sanes que prenen la píndola tenen un risc entre tres i quatre vegades més gran de patir tromboembolisme venós, però aquest risc augmenta fins a set vegades en el cas de les dones amb la mutació, segons la Dra. Eileen Merriman, directora clínica d'hematologia i especialista principal en trombosi del Districte de Salut de Waitematā. Junta, va dir.

Isabella havia estat a la platja amb el seu pare Michael el 9 de setembre quan de sobte es va desplomar. L'adolescent va ser traslladada d'urgència a l'hospital, però va morir l'endemà al matí. Més tard es van trobar coàguls de sang als seus pulmons i cames.

L'informe del forense va revelar que aquests estaven relacionats amb els riscos de prendre anticonceptius orals mentre s'emportava el Factor V Leiden. La mare de la Isabella, Teresa Hura-O'Connor, va dir que no tenia idea que la seva filla patís l'afecció.

La seva causa directa de mort es va registrar com a tromboembolisme venós, amb una mutació heterozigòtica del factor V Leiden exacerbada per haver començat recentment a prendre la píndola.