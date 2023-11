Imatge d'arxiu d'una morgue

Sorpresa al Regne Unit després que una investigació hagi dictaminat que un treballador de la morgue d'un hospital públic va violar més de 100 dones i nenes mortes durant 15 anys. L'individu de 65 anys, David Fuller, treballava com a electricista al recinte, i gràcies al seu lloc va aconseguir perpetrar l'horror.

Fuller va rebre una condemna a cadena perpètua el 2021 per aquestes violacions. La policia ho va descobrir gràcies a les fotos i vídeos que guardava a casa seva a East Sussex. La policia va registrar el domicili perquè estava implicat en un cas de doble assassinat, i va ser quan van descobrir el problema.

Durant la batuda, es van trobar 818.051 imatges i 504 vídeos en què Fuller cometia els abusos a les dones ja mortes. Pel que fa al cas de doble assassinat pel qual ho investigaven, segons els mitjans locals va assassinar Wendy Knell, de 25 anys, i Caroline Pierce, de 20, abans d'abusar sexualment de totes dues el 1987. No obstant, va ser el 2020 quan ho van arrestar gràcies a unes anàlisis de proves d'ADN.

El Govern britànic va posar en marxa una investigació per descobrir com Fuller va poder cometre els delictes durant tants anys sense aixecar sospites, i es va arribar a la conclusió que hi va haver "errors de gestió, de regulació, errors a l'hora de seguir polítiques estàndards i procediments" , juntament amb una persistent falta de curiositat van contribuir a la creació d'un entorn en què va poder delinquir, i fer-ho durant 15 anys sense que mai se'n sospités o se l'atrapés".

La investigació va revelar que es van deixar passar oportunitats per qüestionar les pràctiques laborals de Fuller, com el fet que rutinàriament treballés més hores de les establertes al seu contracte o que realitzés tasques no requerides a la morgue. El responsable de la investigació ha assenyalat que Fuller "va ingressar a la morgue 444 vegades en un sol any sense que això es notés ni fos revisat".