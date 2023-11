Balenes encallades a la platja - Programa de conservació marina

Dotzenes de balenes pilot mortes han aparegut encallats en una platja de Tasmània en un tràgic avarament massiu. El guia naturalista i fotògraf Chris Theobald, de 34 anys, va descobrir els 34 cadàvers mentre viatjava amb vaixell a Bryans Beach dimecres al matí.

"Mentre entrenàvem al vaixell que guiava, ens vam trobar amb l'escena…" , va escriure a Instagram. "No hi va haver temps per salvar-ne cap", va afegir.

Theobald i el seu col·lega Rob Pennicott no van poder fer res per salvar el grup, que incloïa cries.

Els dos homes es van assabentar de la troballa horrible gràcies al fill d'un d'ells, que va ser el primer veure un cadàver de balena flotant a l'aigua.

Balena morta a la platja - INSTAGRAM

"El meu fill Noah em va enviar fotos i ho va informar a Marine [and] Safety Tasmània perquè la primera balena que va veure en realitat estava flotant i era un perill per als vaixells", va compartir Pennicott amb ABC. “I després va veure a la platja l'escena devastadora de més de 30 balenes mortes. I per mi, és molt trist. Estimo els dofins, les balenes i les foques”, va continuar relatant.

Les balenes pilot són el segon dofí més gran del planeta i es distingeixen per tenir un front rodó i voluminós i un musell curt en forma de bec.

L'expert apunta a una possible causa d'aquesta matança: "Els forts vincles socials poden fer que un ramat segueixi un membre de l'espatlla malalt o desorientat i es fiqui en problemes. Però el seu grup en particular va morir força ràpid, cosa que suggereix que tots podrien haver estat malalts”.

Diverses balenes mortes a la platja - INSTAGRAM

I per què estaven totes malaltes? "La pesca incessant, la contaminació i ara les explosions sísmiques als nostres oceans podrien contribuir-hi", va escriure Theobald.

Les balenes pilot són molt sociables i viuen en grans grups que poden arribar a més de 100 exemplars.

Un portaveu del govern va confirmar que els funcionaris del Programa de Conservació Marina del Departament de Recursos Naturals i Medi Ambient estan al corrent de les morts de balenes pilot i han assistit al lloc. "El personal, inclòs un veterinari de vida silvestre, és avui al lloc per avaluar la situació i prendre mostres i mesurar els cadàvers", van dir des del departament.