Commoció a Queens (Nova York). Un nen de 3 anys ha mort després de ser atropellat per un conductor sense carnet que anava marxa enrere a l'aparcament d'un local on es venen els donuts.

El succés té un agregat que el fa encara més cruel, ja que el seu pare era a prop del petit i va veure, horroritzat, com el cotxe el copejava.

Després del xoc, el conductor va abandonar el lloc dels fets , mentre que el petit va ser portat a l'hospital New York-Presbyterian, on malgrat els intents dels metges no se li va poder salvar la vida.

La policia va trobar el cotxe amb què van atropellar el menor abandonat a poca distància d'on es va produir l'enrotllament. El conductor, de 20 anys, va ser detingut i afronta diversos càrrecs, com ara l'omissió d'auxili.

Segons recullen mitjans locals, la família està "completament en xoc i traumatitzada" i exigeixen "justícia" per la mort del nen.