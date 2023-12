Així va quedar el cotxe / SWNS

Un home de 65 anys va morir perquè una barrera de seguretat va travessar la finestra de la seva camioneta. Tommy Manns conduïa la furgoneta només unes hores després que els néts li haguessin desitjat un feliç aniversari.

Mentre era al volant, l'extrem d'una barrera va travessar el parabrisa i el va matar. El succés va tenir lloc a Herefordshire (Regne Unit) el passat 28 de setembre del 2020.

La companyia H Weston and Sons Limited ha rebut una multa de 1,4 milions de dòlars després d'haver-se declarat culpable de violar les normes de salut i seguretat. El Tribunal de Magistrats de Kidderminister va emetre la decisió aquest dijous passat després que l'empresa fos processada.

Una investigació realitzada per l'HSE va descobrir que H Weston and Sons havia instal·lat la barrera tot just un mes abans i no havia dut a terme una avaluació de riscos adequada i suficient. L'empresa tampoc va implementar un sistema de treball segur per garantir que la barrera es pogués fixar de manera segura en obrir-se i tancar-se.