La tragèdia es va descobrir quan la policia del campus investigava una olor provinent de l'edifici d'arts escèniques de Macomb County College.

Un home de Michigan va ser trobat mort en una conducta de ventilació en un col·legi després d'informar la família que estava fugint de les autoritats, segons informes.

Jason Thompson, de 36 anys, va morir per asfíxia dins d'una conducta de ventilació al Macomb County College, segons van informar les autoritats, segons informes d'ABC 7, FOX 2 i CBS News Detroit.

Thompson va ser trobat a la conducta de ventilació diumenge mentre la policia del campus investigava una olor que provenia de l'edifici d'arts escèniques de l'escola, va dir la policia, segons informes.

Thompson va ser reportat com a desaparegut l'1 de novembre i suposadament li va dir a la seva família que estava fugint de la policia. Tot i això, segons ha informat CBS, la policia ha dit que no ho estava buscant activament en el moment de la seva desaparició, encara que tenia ordres d'arrest obertes en aquell moment. "Va prendre la decisió deliberada d'ingressar il·legalment el sistema de ventilació de l'edifici una vegada al sostre, ingressant una conducta d'aire que no estava dissenyada per a l'accés humà", va dir la policia del Macomb College, segons un informe d'ABC.

"Una vegada que va ingressar al sistema des del sostre, va continuar trencant barreres i cavant més profundament en el sistema de calefacció, ventilació i aire condicionat, travessant una gran distància a través del conducte a tota la sala mecànica. Finalment, va arribar a un conducte que era vertical en direcció descendent, en què va entrar cap primer i va quedar atrapat en trobar-se amb una secció estreta".

La mort de Thompson va ser catalogada com un accident, segons van informar les autoritats, segons els informes.