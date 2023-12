L'incident va culminar en un enfrontament amb la policia, on l'agressor va apunyalar dos oficials abans de ser abatut.

En una esgarrifosa escena a Far Rockaway, un home va dur a terme un atroç acte, assassinant quatre membres de la seva pròpia família a casa seva, abans d'enfrontar-se a la policia en un violent altercat que va culminar amb la seva mort a mans de les autoritats.

El malson va començar quan una adolescent, desesperada, va fer una trucada al 911 alertant que el seu cosí estava cometent un acte de violència letal contra els seus familiars a la residència ubicada al 467 de Beach 22nd Street. La resposta policial va ser immediata, però el que es van trobar va ser un escenari caòtic.

ATAC A 2 POLICIES

En arribar al lloc, els agents van topar amb el presumpte agressor, que intentava abandonar l'habitatge portant equipatge. En un gir aterridor, l'individu va atacar els oficials, apunyalant-ne un a la cara i un altre al coll, desencadenant un enfrontament que va posar en perill la vida dels representants de la llei.

FINAL DE L'HORROR

La ràpida i valenta intervenció d'un oficial veterà, amb 28 anys de servei, va resultar en la mort de l'agressor, identificat com a Courtney Gordon, de 38 anys. Tot i això, l'horror no va acabar allà. Es va descobrir que una nena d'11 anys havia perdut la vida a causa de les ferides just fora de la residència.

Dins la casa, es van trobar els cossos sense vida de tres víctimes més: un nen de 12 anys, una dona de 44 anys i un home d'aproximadament 30 anys. Totes les víctimes presentaven signes d'apunyalament i confirmaven la naturalesa brutal de l'atac.

Els oficials ferits han estat traslladats a l'Hospital Jamaica, on s'espera que es recuperin. Es reporta que Gordon, que ja havia estat arrestat per violència domèstica el passat any al Bronx, va utilitzar un ganivet de cuina comuna per perpetrar els horribles assassinats.

L'incendi que es va desencadenar a l'habitatge, presumptament iniciat per l'agressor en abandonar el lloc, va complicar encara més la situació i va requerir la intervenció dels bombers per controlar les flames abans que els oficials poguessin investigar l'interior.

Una víctima més, una dona de 61 anys apunyalada, va ser traslladada a hospitals locals en estat crític. Tot i que les identitats de les víctimes no s'han revelat, es presumeix que tots estaven vinculats per llaços familiars.

Aquest tràgic episodi ressalta la imprevisibilitat i perillositat a què s'enfronten els oficials de policia en el compliment del seu deure. L'escena, marcada per múltiples víctimes, una casa en flames i un agressor descontrolat, reforça la necessitat de reconèixer els desafiaments que enfronten les forces de l?ordre en situacions caòtiques i perilloses.