Les autoritats sospiten a causa de la peculiar clientela calba de l'establiment, desencadenant una investigació que va revelar una inesperada operació il·legal després de les tisores i les maquinetes d'afaitar. EP

En un gir inesperat d'esdeveniments, la policia militaritzada d'Itàlia, els Carabinieri, ha descobert una xarxa de narcotràfic disfressada sota l'aparença d'una peluqueria al pintoresc barri de Foce a Gènova. La peculiar troballa es va produir després que les autoritats notessin un flux constant de persones al lloc, la majoria "individus calbs que probablement no necessitaven tallar-se els cabells", segons ha informat la comandància provincial dels Carabinieri.

La sospita va portar a la implementació d'un dispositiu especial de vigilància, revelant que la peluqueria no era només un lloc per a talls de cabell. El propietari, un barber de 55 anys, va ser detingut sota l?acusació de liderar una operació de narcotràfic.

El més vistós va ser que alguns clients no hi acudien per motius capil·lars, sinó que aprofitaven la doble funció de l'establiment per adquirir substàncies il·lícites. La policia ha assenyalat que "alguns clients, de diferents edats i professions, acudien a la perruqueria únicament amb la intenció d'adquirir estupefaents, mentre que d'altres combinaven el tall amb la compra d'una dosi o més".

Després d'un exhaustiu treball de vigilància, les autoritats van fer registres al local, descobrint un entrepis clandestí que albergava cent grams de cocaïna, quatre balances de precisió i materials per a l'empaquetat de les substàncies.

A més, es va registrar la residència del barber, on es va trobar haixix, i es va confirmar que mantenia contacte amb reclusos d'una presó a Gènova. Aquest cas insòlit no només destaca l'astúcia dels traficants, sinó també la capacitat de les autoritats per desentranyar operacions criminals que s'amaguen darrere de façanes aparentment innocents.