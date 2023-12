Imatge darxiu dun home bevent alcohol

Un vident va patir una agressió per part d'un home borratxo a Kanpur (Índia) després que es negués a donar diners per comprar alcohol. En un vídeo que s'ha filtrat, es pot veure com Bihari Khatav, l'acusat, agredia la víctima, Arvind Katiyar.

Després de l'incident, Katiyar va anar a la policia de Kanpur per presentar una denúncia contra el seu agressor. Segons la denúncia, l'incident va tenir lloc el 5 d'octubre passat quan tornava a la seva ciutat natal, Kanpur, després de visitar el temple Banke Bihari de Mathura.

Khatav va parar Katiyar pel carrer i li va exigir diners per comprar alcohol, i el vident es va negar, a més de renyar-lo per la seva petició. Khatav no es va prendre gens bé la reprimenda i va acabar atacant Katiyar.

Després de rebre la denúncia, la policia de Kanpur va detenir l'acusat. "Es va registrar un cas en virtut dels articles 323 (causar dany voluntàriament) i 504 (insult intencional) del Codi Penal indi. Després de la investigació, també es va afegir al cas l'article 506 (intimidació criminal). L'acusat ha estat arrestat i enviat a la presó", va explicar un alt funcionari de la policia de Kanpur.